Путин на год продлил срок службы Левитину

Президент России Владимир Путин сегодня своим распоряжением продлил срок государственной гражданской службы своему помощнику Игорю Левитину. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок службы помощника Президента РФ продлен до 21 февраля 2023 года, указано в документе.

Игорь Левитин родился 21 февраля 1952 года. В настоящее время занимает должность помощника Президента РФ. С 2004 по 2012 год он являлся министром транспорта России.