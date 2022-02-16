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Официальная хроника
16 февраля 2022  15:20

Путин на год продлил срок службы Левитину

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Президент России Владимир Путин сегодня своим распоряжением продлил срок государственной гражданской службы своему помощнику Игорю Левитину. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок службы помощника Президента РФ продлен до 21 февраля 2023 года, указано в документе. 

Игорь Левитин родился 21 февраля 1952 года. В настоящее время занимает должность помощника Президента РФ. С 2004 по 2012 год он являлся министром транспорта России.

#Владимир Путин #Игорь Левитин
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