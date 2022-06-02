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Официальная хроника
2 июня 2022  13:18

Путин на год продлил срок службы главе Управления Президента Неверову

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Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы начальнику Управления Президента по внешней политике Игорю Неверову до 2023 года. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 июня 2023 года начальнику Управления Президента РФ по внешней политике Неверову Игорю Святославовичу», — сказано в тексте документа.

Ранее глава государства подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта новому руководителю МЧС.

 

#Владимир Путин
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