Путин на год продлил срок службы главе Управления Президента Неверову

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы начальнику Управления Президента по внешней политике Игорю Неверову до 2023 года. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 июня 2023 года начальнику Управления Президента РФ по внешней политике Неверову Игорю Святославовичу», — сказано в тексте документа.

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