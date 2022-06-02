Путин на год продлил срок службы главе Управления Президента Неверову
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы начальнику Управления Президента по внешней политике Игорю Неверову до 2023 года. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 июня 2023 года начальнику Управления Президента РФ по внешней политике Неверову Игорю Святославовичу», — сказано в тексте документа.
Ранее глава государства подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта новому руководителю МЧС.