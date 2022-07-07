news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
7 июля 2022  15:52

Путин на год продлил срок госслужбы своего помощника

news_top_970_100

Срок государственной службы помощника главы государства Андрея Фурсенко продлен до июля 2023 года. Соответствующее распоряжение Президента России Владимира Путина появилось на официальном портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 июля 2023 года помощнику президента РФ Фурсенко Андрею Александровичу», — говорится в документе.

Фурсенко занимает должность помощника Президента с 2012 года. Ранее он более 8 лет возглавлял Минобрнауки России.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100