Путин на год продлил срок госслужбы своего помощника

Срок государственной службы помощника главы государства Андрея Фурсенко продлен до июля 2023 года. Соответствующее распоряжение Президента России Владимира Путина появилось на официальном портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 июля 2023 года помощнику президента РФ Фурсенко Андрею Александровичу», — говорится в документе.

Фурсенко занимает должность помощника Президента с 2012 года. Ранее он более 8 лет возглавлял Минобрнауки России.