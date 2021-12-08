Путин на год продлил срок госслужбы двум топ-менеджерам Росфинмониторинга

Президент России Владимир Путин своим распоряжением продлил на год срок службы двум представителям Росфинмониторинга. Документ подписан сегодня и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжением предусмотрено продление срока федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю директора Росфинмониторинга Владимиру Глотову и первому заместителю директора Росфинмониторинга Юрию Короткому.

Документ подготовлен в соответствии с законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».