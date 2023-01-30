Путин на год продлил госслужбу постоянному члену Совбеза Иванову

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении госслужбы постоянному члену Совбеза РФ Сергею Иванову, которому 31 января исполняется 70 лет, еще на один год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок службы политика продлен до 31 января 2024 года.

С 2016 года Иванов занимает пост спецпредставителя Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С 2011 гола он руководил Администрацией Президента. Он также занимал пост министра обороны РФ с 2001 по 2007 годы.

Напомним, в прошлом году Путин подписал закон, которым продлил предельный возраст нахождения на госслужбе для некоторых категорий сотрудников с 65 до 70 лет.