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Путин: На форуме «Здоровье нации» решаются проблемы, имеющие общенациональное значение
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIX Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что данный форум всегда является большим и значимым событием, поскольку на этих встречах поднимаются проблемы, имеющие общенациональное значение.
«Они [встречи] традиционно проходят в созидательном, конструктивном ключе, объединяют на своей площадке ведущих ученых, врачей, представителей профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, министерств и ведомств», — сказал Президент.
Он напомнил, что 2024-й объявлен в России Годом семьи и поэтому на повестке дня будут вопросы, связанные с совершенствованием демографической политики, охраной материнства и детства, поддержкой рождаемости и многодетности, сбережением семейных ценностей.
Помимо этого, участникам форума следует обратить особое внимание теме, связанной с разработкой программ комплексной реабилитации участников и ветеранов СВО.
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