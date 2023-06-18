Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин на этой неделе встретится с выпускниками военных вузов в Кремле
На этой неделе Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с выпускниками военных вузов в Кремле. О планах главы государства стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что 22 июня, в День памяти и скорби, российский лидер традиционно возложит цветы к могиле Неизвестного солдата. Также он проведет совещание по развитию внутренних водных путей, а также совещание с членами Правительства и Совбеза РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»