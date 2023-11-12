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Путин на этой неделе встретится с членами ЦИК России и примет участие в культурном форуме
Президент Владимир Путин планирует на этой неделе встретиться с членами Центризбиркома России и избиркомов. Об этом говорится в видеоотрывке программы «Москва. Кремль. Путин», который выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
«И с теми, над кем нет начальников, встретится Президент — сотрудники избирательных комиссий страны», — сказано в сообщении.
Также в планах главы государства – участие в IX Санкт-Петербургском Международном культурном форуме и совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
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