Путин на этой неделе встретится с членами ЦИК России и примет участие в культурном форуме

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин планирует на этой неделе встретиться с членами Центризбиркома России и избиркомов. Об этом говорится в видеоотрывке программы «Москва. Кремль. Путин», который выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«И с теми, над кем нет начальников, встретится Президент — сотрудники избирательных комиссий страны», — сказано в сообщении.

Также в планах главы государства – участие в IX Санкт-Петербургском Международном культурном форуме и совещание с постоянными членами Совбеза РФ.