Путин: На борьбу с онкозаболеваниями в России был направлен почти 1 трлн рублей

Борьба с онкозаболеваниями в России по-прежнему остается одной из важнейших задач системы здравоохранения. Была запущена профильная общенациональная программа. По 2024 год ее финансирование составило свыше 960 млрд рублей, заявил Президент России Владимир Путин.

«Именно раннее выявление, своевременное начало лечения позволяют победить многие виды этого заболевания, сохранить и продолжить жизнь, [улучшить] качество жизни», – подчеркнул глава государства на церемонии открытия онкологических центров в Уфе, Якутске и Томске.

С этой целью, продолжил он, обследование на наиболее распространенные виды онкологии включено в программы диспансеризации и профосмотров. В регионах открыто более 500 центров амбулаторной онкопомощи, где можно пройти весь комплекс исследований, а в перспективе и лечения. Созданы и действуют 18 референс-центров, которые помогают уточнить диагноз и определить наиболее эффективные методы лечения.

Также в России для специалистов на местах создаются условия для постоянного обмена опыта с ведущими онкоцентрами страны. Общение и консультации проводятся почти в режиме онлайн.

Ведется масштабная работа по обновлению материально-технической базы в федеральных и региональных поликлиниках, строятся и ремонтируются специальные медучреждения, совершенствуется диспансерное наблюдение и предприняты другие шаги.

«Сделано немало, и определенные позитивные тенденции мы видим. Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается», – заключил Владимир Путин.