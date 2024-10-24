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Путин: Мы все обеспокоены развитием ситуации в Газе
Обеспокоенность в связи с обострением конфликта в секторе Газа выразил сегодня Президент России Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс»
«Мы все очень обеспокоены развитием ситуации и в Газе, и в регионе в целом. Конечно, рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности и для недопущения разрастания конфликта в регионе в целом», - сказал Владимир Путин во время заседания.
Президент России высказался сразу после выступления Президента Ирана Масуда Пезешкиана.
«Мы желаем вам успеха в разрешении тех сложных узлов и противоречий, которые в регионе складываются», - добавил российский лидер.
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