Путин: Мы сделаем все, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сделает все для скорейшего завершения конфликта на Украине, однако этому мешает тот факт, что Киев вышел из мирных переговоров и отказывается их продолжать. Об этом глава государства сказал на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, которая прошла на полях саммита ШОС.

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. (…).Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее», – отметил Путин. (цитата по ТАСС). Моди же призвал найти способы решения проблем продовольственной и энергетической безопасности в мире на фоне проведения спецоперации.

Путин подчеркнул, что сожалеет из-за решения руководства Украины «об отказе от переговорного процесса», и напомнил, что киевские власти заявили о том, что хотят добиваться своих целей путем [спецоперации].

Российский лидер также заверил Моди в том, что будет держать индийских партнеров в курсе событий на Украине.