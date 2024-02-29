Путин: «Мы — одна большая семья, мы вместе, поэтому сделаем все так, как планируем»

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию поблагодарил всех граждан России за солидарность и надежность.

«Мы — одна большая семья, мы вместе и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России», — отметил глава государства.

Лидер страны подчеркнул, что до конца года все новые национальные проекты должны быть утверждены. Главный результат федеральных программ измеряется не тоннами, километрами и суммой потраченных денег, а прежде всего оценкой людей, и тем, как меняется к лучшему их жизнь.

«Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса. Считаю необходимым уже верстать все основные расходы, инвестиции на период до 2030 года. То есть, по сути, нам надо формировать шестилетний перспективный финансовый план развития страны, который мы, конечно же, будем дополнять новыми инициативами. Естественно, жизнь будет вносить коррективы», — обозначил Владимир Путин.

Глава страны подчеркнул, что для достижения поставленных целей у России есть и ресурсы, и колоссальные возможности. А главное, что выполнение всех намеченных планов напрямую зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев — всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте.

«От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают сегодня абсолютно необходимые условия для будущего страны и для ее развития. Низкий вам поклон, ребята», — завершил Путин свою речь.