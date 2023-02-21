Путин: Мы не будем уподобляться киевскому режиму, который занимается охотой на ведьм

Россия не будет заниматься охотой на ведьм и наказывать тех, кто отказался от своей родины после начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм. Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины. Пусть это останется на их совести. Пусть они с этим живут, им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку», – сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что те, кто совершил террористические и другие преступления, направленные против безопасности российского общества, территориальной целостности России, понесет ответственность по закону.

Президент напомнил, что начиная с 2014 года, жители Донбасса отстаивали право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролись и не сдавались в условиях блокады и постоянных обстрелов, веря, что Россия придет на помощь.