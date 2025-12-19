Путин: мы готовы подумать об обеспечении безопасности Украины в день выборов

Россия готова обсуждать возможность обеспечения безопасности украинских территорий на время выбора президента, если их все же решат провести. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине, хотя бы воздержаться от ударов вглубь территорий в день голосования», – сказал он.

Путин добавил, что в России проживают миллионы граждан Украины. В случае если выборы все же будут, РФ потребует, чтобы украинцы могли голосовать с ее территории.