Немецкая еженедельная газета Die Zeit опубликовала статью Президента РФ Владимира Путина, посвященную 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в которой он призывает страны Европы позабыть о прошлых обидах и быть взаимно открытыми, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале своей статьи российский лидер вспоминает о великих подвигах соотечественников.

«Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу», — пишет он.

Путин подчеркнул, что в становлении Европы, такой, какой мы видим ее сегодня, колоссальную роль сыграло примирение русского народа и немцев.

В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена «сделка века» — о долгосрочных поставках природного газа в Европу, послужив началом последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода «Северный поток».

Президент РФ отметил, что для построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, — Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами, но был выбран другой подход — расширение Североатлантического альянса и холодная война.

С 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошли 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что, по мнению Путина, похоронило надежды на континент без разделительных линий.

Он обратил внимание и на то, что многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией.

«Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого всё и началось», — вспоминает Президент РФ .

Путин также отметил, что необходимо понять, какие совместные выводы нужно сделать и какие исторические уроки извлечь, чтобы совместными усилиями обеспечить безопасность и процветание нашего континента.

Президент РФ подчеркнул, что культурная и историческая связь Европы и России неразрывна.