Путин: Мы делали все возможное, чтобы решить проблему на Донбассе мирными средствами

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«Мы делали все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами, терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулось как мы теперь видим подогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, репрессии киевского режима против неугодных, издевательства над верующими, все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе», – сказал Владимир Путин.

Скриншот видеотрансляции

В западных академиях и училищах «натаскивали» офицерский состав нацбатальонов, поставляли оружие. «Хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов и другой тяжелой техники», – подчеркнул Путин, напомнив также о попытках киевских властей заполучить ядерное оружие.

«США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе манёвров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощённую ими Украину к большой войне», - уточнил Путин.

Глава государства отметил, что страны Запада словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и «нормандский формат» дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что всё то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне – я хочу это подчеркнуть – именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплёными картами.

Скриншот видеотрансляции

В своем выступлении Путин обратил внимание, что Россия шаг за шагом, будем решать поставленные задачи на Донбассе.

«Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед нами задачи», – сказал глава государства.

Путин отметил, что в этом году с посланием Федеральному Собранию он выступает в сложное «рубежное» для России время – в «период кардинальных необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий». Эти события, по его словам, определяют будущее России и ее народа, когда «на каждом из нас лежит колоссальная ответственность».

По словам главы государства, элиты западных стран сегодня представляют собой настоящий символ тотальной и беспринципной лжи.

«Обещания западных правителей, их заверение о стремлении к миру на Донбассе, обернулось подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством. <…> От этого позора им никогда не отмыться. Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи», – подчеркнул Президент России.

Он добавил, что наша страна сегодня отстаивает принципы равноправия в международных отношениях, без деления на «цивилизованные» страны и все остальные.

«Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цель Запада – безграничная власть. Он уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество и вооружение киевского режима», – сказал Путин.

Скриншот видеотрансляции

Он привел для сравнения данные Организации экономического сотрудничества и развития: на помощь беднейшим государствам мира страны Семерки выделили за 2020-2021 годы порядка 60 млрд долларов.

«Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, – 60. Да еще под известные требования покорности со стороны стран – получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью? Об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё подевалось?», – обратил внимание Путин.

В то же время, по его словам, поток денег на войну не уменьшается. Запад также не жалеет средств на поощрение смут и переворотов в других странах по всему миру.

Поставляя Киеву современное вооружение, Запад стремится «переломить ход боевых действий», однако Россия будет отвечать на эти шаги, заявил Президент Владимир Путин. По его словам, поставки дальнобойных систем вооружения Украине приведут к активизации боевых действий и тому, что РФ будет еще дальше «отодвигать угрозу» от своих границ.

«Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок, всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельно должно быть понятно всем – чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», – сказал Путин, после чего в зале раздались аплодисменты.

Элиты запада не скрывают своей цели – «нанести России стратегическое поражение», добавил Президент. По его мнению, это говорит о стремлении перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. «Мы так это понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать», – подчеркнул он.

Скриншот видеотрансляции

Также Путин вновь заявил, что ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и киевском режиме.

По словам Президента России, социально-экономическое развитие и восстановление новых регионов России будет идти нарастающим темпом, процесс уже запущен.

«Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь, в том числе, о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который теперь получил надежную сухопутную связь со всей Россией», – рассказал Путин.

Он также отметил большой вклад регионов страны в прямой поддержке пострадавших городов и поселков на новых территориях.

Говоря о поддержке семей участников специальной военной операции, Владимир Путин предложил создать для этих целей специальный фонд. В его задачи будет входить оказание семьям погибших и ветеранов комплексной и адресной поддержки. Кроме этого фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации.

«Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить детей, дать им образование. Семья каждого должна быть окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», – сказал Путин.

Также фонд будет помогать в образовании детей из семей погибших военных, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве и получении новой профессии. «Отдельная важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается», – подчеркнул глава государства.

Правительство вместе с регионами должно в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Услуги в фонде должны оказываться по принципу одного окна «без казенщины и бюрократии», подчеркнул Президент.

«За каждой семьей погибшего, каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник», – сказал Путин.

Церемония послания Президента России Федеральному собранию РФ в этом году проходит в столичном Гостином дворе. На церемонию приглашены около 1 тыс. гостей: депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, высокопоставленные сотрудники Администрации главы государства, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий. В этом году среди приглашенных появится новая категория - участники специальной военной операции.

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