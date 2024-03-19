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Путин: Мы будем наказывать предателей, где бы они ни находились
Россия помнит, что творили власовцы на советской земле, и сегодняшних предателей тоже не простит. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Трансляция прошла в телеграм-канале ТАСС.
«Когда я сказал про этих предателей, я прошу — так как это всегда было в нашей истории — не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточное внимание. Чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников и «всякого рода отребья», оказавшегося на территории киевского режима, провалились.
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