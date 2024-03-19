Путин: Мы будем наказывать предателей, где бы они ни находились

Россия помнит, что творили власовцы на советской земле, и сегодняшних предателей тоже не простит. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Трансляция прошла в телеграм-канале ТАСС.

«Когда я сказал про этих предателей, я прошу — так как это всегда было в нашей истории — не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточное внимание. Чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников и «всякого рода отребья», оказавшегося на территории киевского режима, провалились.

Власовцы — военнослужащие Русской освободительной армии генерала Андрея Власова, созданной руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны, воевавшие на стороне фашистов.