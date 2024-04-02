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Политика 2 апреля 2024 14:15

Путин: Мы, безусловно, доберемся до всех звеньев и бенефициаров теракта в «Крокусе»

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При расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» важно установить не только исполнителей, но и все звенья, цепочки и бенефициаров. Об этом на заседании коллегии МВД России заявил Президент Владимир Путин.

«Уже говорил: нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберемся», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что использование трагедии для разжигания национальной и иной розни в стране недопустимо.

«Вместе с тем недопустимо – хочу это подчеркнуть – использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее», – подчеркнул Путин.

#Владимир Путин #теракт
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