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Путин: Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий
Во время вечернего обращения Президент России Владимир Путин поблагодарил военных и сотрудников силовых структур за их противодействие участникам мятежа. Видео выступления опубликовано на сайте Кремля.
«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», – сказал глава государства.
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