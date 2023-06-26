Путин: Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий

Во время вечернего обращения Президент России Владимир Путин поблагодарил военных и сотрудников силовых структур за их противодействие участникам мятежа. Видео выступления опубликовано на сайте Кремля.

«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», – сказал глава государства.