Путин: «Муус устар» объединяет молодежь и помогает ей проявить таланты

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников молодёжного фестиваля «Муус устар», отметив, что проведение этого красочного форума стало доброй традицией в культурной, общественной жизни Якутии.

«<...> значимым событием, которое объединяет молодежь, помогает юношам и девушкам проявить свои таланты в разных сферах творчества: в кино и мультипликации, музыке и искусстве, поучаствовать в спортивных состязаниях», — сказал глава государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что участники смогут найти новых товарищей и единомышленников, получить поддержку в реализации интересных проектов и задумок.