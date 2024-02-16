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Культура 16 февраля 2024 22:40

Путин: «Муус устар» объединяет молодежь и помогает ей проявить таланты

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников молодёжного фестиваля «Муус устар», отметив, что проведение этого красочного форума стало доброй традицией в культурной, общественной жизни Якутии.

«<...> значимым событием, которое объединяет молодежь, помогает юношам и девушкам проявить свои таланты в разных сферах творчества: в кино и мультипликации, музыке и искусстве, поучаствовать в спортивных состязаниях», — сказал глава государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что участники смогут найти новых товарищей и единомышленников, получить поддержку в реализации интересных проектов и задумок.

#Владимир Путин
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