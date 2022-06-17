Путин: «Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики не сбылись»

Прогнозы о крахе российской национальной валюты и обрушении отечественной экономики были элементами информационной войны против РФ. Такое мнение выразил Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще в начале весны, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания про доллар за 200 рублей, про крах нашей экономики в целом. Все это было и остается орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги», – сказал Путин.

Президент напомнил, что некоторые российские эксперты поддались такому внешнему давлению.

«В своих прогнозах они также исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты – рубля. Жизнь опровергла подобные предсказания», – подчеркнул глава государства.