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Ру Тат
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19 мая 2021  14:06

Путин может выступить на грядущем съезде «Единой России»

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Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, выступит на предстоящем съезде партии «Единая Россия». Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Еще официально не был анонсирован этот съезд, но он, безусловно, состоится, насколько я понимаю, и традиционно, конечно, Президент на нем выступает, поэтому можно предположить, что и на этом съезде он выступит», — приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

При этом Песков уточнил, что конкретные планы российского лидера на этот счет будут объявлены, когда о времени проведения съезда станет известно официально.

Кроме того, отвечая на вопрос, будут ли Президент и его администрация участвовать в формировании списков «Единой России» для парламентских выборов, представитель Кремля заметил, что «инициатива принадлежит партии». Вместе с тем он напомнил, что, «как правило, администрация информируется» о составе списков.

Грядущий предвыборный съезд «Единой России» предполагается провести в три этапа. Первый из них должен состояться в середине июня.

#путин владимир #единая россия
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