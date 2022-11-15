Путин может возглавить оргкомитет по подготовке к 80-летию освобождения Ленинграда

Президент России Владимир Путин не исключил, что возглавит комитет по организации мероприятий к 80-летнему юбилею освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Он пообещал в ближайшее время принять окончательное решение по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

«Мы по поводу моего председательства определимся в ближайшее время. Здесь я особых проблем не вижу, имея в виду и особое отношение мое к Петербургу», — отметил глава государства на заседании российского оргкомитета «Победа».

Путин напомнил, что родился в Санкт-Петербурге, а его родители находились в блокадном Ленинграде. Российский лидер заверил, что в скором времени Правительство обязательно вернется к обсуждению подготовки празднования годовщины освобождения города от фашистов и обсудит возможность его участия.