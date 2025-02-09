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Политика 9 февраля 2025 19:37

Путин может разговорить любого, отметил Фурсенко

Президент РФ Владимир Путин может разговорить любого человека, включая молодых ученых, волнующихся перед общением с главой государства. Об этом сообщил помощник российского лидера Андрей Фурсенко.

«Когда ребята встречаются с президентом, то у них наступает зажатость, но наш президент умеет разговорить самых разных людей», – сказал Фурсенко журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Путин присвоил звание заслуженного врача РФ заведующему отделением РКБ Рифкату Абдракипову.

#Владимир Путин
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