Путин может разговорить любого, отметил Фурсенко

Президент РФ Владимир Путин может разговорить любого человека, включая молодых ученых, волнующихся перед общением с главой государства. Об этом сообщил помощник российского лидера Андрей Фурсенко.

«Когда ребята встречаются с президентом, то у них наступает зажатость, но наш президент умеет разговорить самых разных людей», – сказал Фурсенко журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Путин присвоил звание заслуженного врача РФ заведующему отделением РКБ Рифкату Абдракипову.