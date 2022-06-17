Путин: Москва и Татарстан продолжают лидировать в рейтинге состояния инвестклимата

Президент России Владимир Путин поздравил регионы, добившиеся прогресса в рейтинге состояния инвестиционного климата. Он напомнил, что лидерами по стране по-прежнему остаются Москва и Татарстан. Кроме них, в тройку смогла войти Московская область.

Глава государства подчеркнул, что командам регионов отводится значительная роль в создании деловой среды.

«На площадке Петербургского форума традиционно отмечались те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведет Агентство стратегических инициатив. Здесь у нас есть изменения в первой тройке: к Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась Московская область. За год она поднялась в лидеры — в тройку», — перечислил он.

Отдельно Путин отметил регионы, которые смогли заметно улучшить свои позиции в сравнении с прошлым годом: это Курганская область, поднявшаяся сразу на 36 мест, Пермский и Алтайский края — по 26, а также Ингушетия — 24 и Ивановская область — 17.

Напомним, что Татарстан входит в тройку лидеров состояния инвестклимата уже семь лет подряд.