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Президент РФ: Многие страны БРИКС поддержали инициативу Китая и Бразилии по Украине
Многие страны – участники БРИКС поддержали инициативу Китая и Бразилии о создании платформы «Друзья мира» по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
«Китай и Бразилия выступили с инициативой на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Многие страны – участники БРИКС поддерживают эту инициативу. А мы в свою очередь благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения», – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что все настроены на то, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее и желательно мирными средствами.
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