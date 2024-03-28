Путин: Мне тревожно, когда я слышу, что Россия только для русских

Глава государства напомнил, что в России проживает 190 этносов, причем некоторые национальности представлены миллионными народами.

«Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну», - цитирует слова российского лидера ТАСС.

Путин также призвал серьезно, по-взрослому относиться к этой составляющей. Он добавил, что не следует «махать руками и болтать языком», а думать перед тем, как произнести каждую фразу или слово.

«Нужно думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», - подчеркнул он.