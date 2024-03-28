news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 28 марта 2024 09:20

Путин: Мне тревожно, когда я слышу, что Россия только для русских

Скопировать ссылку

Президента РФ Владимира Путина тревожат высказывания ура-патриотов о том, что «Россия только для русских». Своими мыслями по этому поводу он поделился в разговоре с военными летчиками.

Глава государства напомнил, что в России проживает 190 этносов, причем некоторые национальности представлены миллионными народами.

«Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну», - цитирует слова российского лидера ТАСС.

Путин также призвал серьезно, по-взрослому относиться к этой составляющей. Он добавил, что не следует «махать руками и болтать языком», а думать перед тем, как произнести каждую фразу или слово.

«Нужно думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», - подчеркнул он.

#Владимир Путин #Россия
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2