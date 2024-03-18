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Путин: Мне приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками
С благодарности к гражданам России, за участие в выборах Президента России, начал свое обращение Владимир Путин, которое сделал из центрального избирательного штаба, куда он прибыл сегодня вечером.
Он отметил, что все проголосовавшие является его соратниками и единомышленникам, а также подчеркнул, что источником власти в России является народ. «Мне приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками».
Кроме того, действующий глава государства поблагодарил всех российских бойцов, обеспечивающих в эти минуты защиту родины.
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