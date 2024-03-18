Путин: Мне приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками

С благодарности к гражданам России, за участие в выборах Президента России, начал свое обращение Владимир Путин, которое сделал из центрального избирательного штаба, куда он прибыл сегодня вечером.

Он отметил, что все проголосовавшие является его соратниками и единомышленникам, а также подчеркнул, что источником власти в России является народ. «Мне приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками».

Кроме того, действующий глава государства поблагодарил всех российских бойцов, обеспечивающих в эти минуты защиту родины.