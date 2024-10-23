Президент РФ: Мировая торговля и глобальная экономика претерпевают существенные изменения

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Мировая торговля и в целом глобальная экономика претерпевают существенные изменения. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

«В позитиве то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков. Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь за счет стран Глобального Юга и Востока, и, естественно, стран БРИКС», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что при этом, сохраняется значительный кризисный потенциал.

«И дело не только во всевозрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции», – считает глава государства.

По его словам, результатом этой деятельности стала фрагментация международной торговли и рынка прямых иностранных инвестиций, особенно в развивающихся странах.

«На высоком уровне находится волатильность ценных сырьевых товаров. Из-за увеличения инфляции падают доходы граждан и корпоративная прибыль многих стран. Буксует и реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года», – заявил Путин.

Он добавил, что сильнее всех от нестабильной конъюнктуры мировой экономики страдают наименее развитые страны, и, прежде всего, от продовольственной и энергетической инфляции.