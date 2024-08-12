Путин: Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты по итогам форума «Армия»

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что по итогам нынешнего форума «Армия» Минобороны и предприятия ОПК заключат выгодные контракты. Также российский лидер надеется, что после мероприятия взаимодействие России с дружественными странами по обеспечению безопасности станет ещё эффективнее.

«Интенсивная, предметная программа нашего форума "Армия-2024" ориентирована именно на целевую, профессиональную аудиторию. Не сомневаюсь, что по итогам форума будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. А взаимодействие наших близких, дружественных стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет ещё более эффективным», – сказал Путин в своем обращении.

Он также напомнил, что вышеупомянутый форум проходит уже в десятый раз и всегда привлекает особое, повышенное внимание специалистов, экспертов, средств массовой информации из разных стран мира.

«Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнёрскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик. В этом году десятки государств направили к нам на форум делегации высокого уровня, руководителей национальных оборонных ведомств. Заявлено участие свыше 120 иностранных компаний», – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия предоставила площадку для размещения нескольких зарубежных выставочных экспозиций. Такой широкий, действительно международный охват, взаимная открытость к диалогу, насыщенная деловая программа – в лучших традициях этого форума, считает Президент страны.

«Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения, уже доказали свою эффективность на поле боя. Причём их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, учёных, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учётом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции», – сказал Путин.

Также он отметил важность поддержки деятельности оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России, которая идет от малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтёрского движения, граждан нашей страны.

Приоритетными направлениями такой совместной работы, по словам Путина, являются современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.

«Этим и многим другим актуальным вопросам в области военного строительства, оперативного искусства и тактики боевых действий посвящена целая серия, около сотни, научно-деловых мероприятий в рамках форума», – добавил российский лидер.