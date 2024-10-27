Путин: Минобороны думает над ответом на возможные удары вглубь России

Министерство обороны изучает варианты ответа на возможные удары вглубь России. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал Президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что самостоятельно Украина не в состоянии применять подобное оружие. Этим будут заниматься специалисты из стран НАТО. Поэтому он рассчитывает, что на Западе услышали его сигналы о соответствующей реакции Москвы. Та будет считать это прямым участием альянса в противостоянии с Россией.

«Потому что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет. Мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать», — объяснил привлечение ВСУ зарубежных специалистов Президент России.

Путин заявил, что реакция РФ в случае принятия подобного решения будет соответствующей. Как и где это произойдет — «пока рано говорить». Изучением вопроса в настоящее время занимается Министерство обороны страны.