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Общество 4 ноября 2026 07:00

Путин – Минниханову: В трудный для страны час народ возродил и укрепил державу

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Путин – Минниханову: В трудный для страны час народ возродил и укрепил державу
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю Дня народного единства Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Этот праздник посвящен великому подвигу нашего народа, который по зову сердца в трудный для страны час поднялся на защиту родной земли, одолел жестокого врага, возродил и укрепил державу», – отметил в своем поздравлении российский лидер.

«Ратные и трудовые свершения предков, их сплоченность и беззаветная любовь к Отечеству, верность патриотическим, духовным идеалам служат достойным примером для нас и будущих поколений», – выразил уверенность глава государства.

Президент РФ также пожелал Раису РТ «успехов, доброго здоровья и всего наилучшего».

#день народного единства #Владимир Путин #Рустам Минниханов
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