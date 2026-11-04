Путин – Минниханову: В трудный для страны час народ возродил и укрепил державу

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю Дня народного единства Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Этот праздник посвящен великому подвигу нашего народа, который по зову сердца в трудный для страны час поднялся на защиту родной земли, одолел жестокого врага, возродил и укрепил державу», – отметил в своем поздравлении российский лидер.

«Ратные и трудовые свершения предков, их сплоченность и беззаветная любовь к Отечеству, верность патриотическим, духовным идеалам служат достойным примером для нас и будущих поколений», – выразил уверенность глава государства.

Президент РФ также пожелал Раису РТ «успехов, доброго здоровья и всего наилучшего».