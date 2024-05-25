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Общество 25 мая 2024 13:56

Путин: Международный турнир по дзюдо укрепляет связи между силовыми структурами

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Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии славится своими традициями и объединяет множество любителей единоборств. Он посвящен памяти сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга, говорится в телеграмме Президента России Владимира Путина к участникам, гостям и организаторам соревнований.

«Ваши масштабные соревнования по праву считаются одним из ключевых международных спортивных мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия между силовыми структурами разных государств, совершенствование физической подготовки полицейских, военнослужащих, спасателей», — отмечается в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Отдельно Президент отметил организаторов турнира — Национальный союз ветеранов дзюдо и госфонд «Защитники Отечества». Благодаря им в рамках состязаний реализуется программа «Мы помним». Она предназначена для помощи семьям погибших сотрудников, а также сбережения памяти о них. Кроме того, обе организации оказывают поддержку военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

#Владимир Путин #дзюдо #спецоперация
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