Путин: Международный фестиваль искусств обогатит культурную жизнь Сочи

Президент России Владимир Путин направил приветствеие участникам и гостям XV зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи. Он отметил, что событие обогатит палитру культурной жизни города, собрав звездных и участников и представив зрителям интересную программу.

«Ваш традиционный форум, организатором и вдохновителем которого является Юрий Абрамович Башмет, с каждым годом завоевывает все большую популярность, — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля. — Он знакомит публику с лучшими образцами отечественного и мирового музыкального, театрального, хореографического искусства, служит признанной творческой площадкой для укрепления профессиональных и человеческих контактов, дарит Сочи яркий, незабываемый праздник».

Юбилейный фестиваль представит зрителям премьеры и лучшие постановки, которые вышли в свет за время проведения фестиваля.