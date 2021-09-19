Путин: Международная черкесская ассоциация помогает поддержать мир на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XIII конгресса союза общественных объединений «Международная черкесская ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной». По его словам, такие организации помогают в сохранении и популяризации родных языков, традиций предков, а также реализуют множество проектов в различных сферах.

«Вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия неизменно уделяется приоритетное внимание государства, — говорится в поздравительном адресе главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля. — Отрадно, что в этой серьезной, востребованной работе принимают деятельное участие такие крупные организации, как Международная черкесская ассоциация, которой в нынешнем году исполняется 30 лет».

В том числе Международная черкесская ассоциация помогает в поддержании мира и согласия на Северном Кавказе. Эта работа, считает Путин, заслуживает особого признания.

В заключение Президент России выразил уверенность, что конгресс будет проходить в творческом, плодотворном ключе.