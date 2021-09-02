Путин: Мер поддержки детей в России пока недостаточно

Несмотря на новые выплаты и пособия, мер поддержки для семей с детьми в России все еще недостаточно. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа, сообщает РИА Новости.

«Нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорил уже неоднократно и просил Правительство над этим поработать», — заявил глава государства.

Он предложил отдельно продумать специфические меры поддержки для семей с детьми на Дальнем Востоке, чтобы регион в целом стал привлекательнее для россиян.

«Так же как мы создаем в экономике наиболее привлекательные условия, чтобы здесь капиталы вкладывали, так же и нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях», — объяснил свое предложение Путин.

Ранее в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ поручил проработать сразу несколько мер поддержки для детей школьного возраста.

В результате была введена единовременная выплата 10 тыс. рублей для семей с детьми от шести до 18 лет и для граждан или опекунов лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение в школах.

Кроме того, Путин предложил оплачивать больничный по уходу за ребенком в размере 100% от среднего заработка граждан независимо от их стажа. Это нововведение вступило в силу 1 сентября, о чем сообщало ИА «Татар-информ».