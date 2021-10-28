Путин: Медики должны объяснять людям важность вакцинации от Covid-19

Российские медики должны объяснять гражданам важность вакцинации от коронавируса. К этой работе привлечены и волонтеры, говорится в обращении Президента РФ Владимира Путина к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

«Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин заметил, что Национальная медицинская палата — это одна из наиболее крупных и известных общественных организаций страны. В числе задач, стоящих перед ней, — «выработка и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защита интересов медицинских работников, совершенствование профильного образования».

Работа союза как никогда важна в период пандемии коронавируса, добавил Президент: «Мы гордимся отлаженной работой системы санитарных органов, самоотверженностью врачей, среднего и младшего персонала, и, конечно, тем, что именно в России была создана первая в мире вакцина с доказанной эффективностью».