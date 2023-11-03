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Путин: Любые провокации против многонациональной России обречены на провал
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума «Народы России». Он отметил, что любые попытки провокаций против РФ и разобщения ее многочисленных народов, обречены на провал.
«Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — отметил он в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства напомнил, что подлинное богатство РФ в многообразии языков, обычаев и традиций для укрепления и поддержки которых нужно задействовать весь потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений.
По словам Путина, форум «Народы России» за годы своего существования стал эффективной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия в стране.
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