Путин: Любые провокации против многонациональной России обречены на провал

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума «Народы России». Он отметил, что любые попытки провокаций против РФ и разобщения ее многочисленных народов, обречены на провал.

«Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — отметил он в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что подлинное богатство РФ в многообразии языков, обычаев и традиций для укрепления и поддержки которых нужно задействовать весь потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений.

По словам Путина, форум «Народы России» за годы своего существования стал эффективной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия в стране.