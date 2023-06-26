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Путин: Любой шантаж и попытки устроить смуту в России обречены на провал
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, проявленные во время неудачной попытки мятежа.
«Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотризм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутренниюю смуту обречены на провал», – заявио он.
По словам Путина, российское общество, исполнительная власть всех уровней, общественные и религиозные организации и ведущие политические партии показали высочайший уровень консолидации, твердую и однозначную поддержку конституционного порядка. Практически всех россиян сплотила ответственность за судьбу Отечества.
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