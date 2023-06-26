Путин: Любой шантаж и попытки устроить смуту в России обречены на провал

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, проявленные во время неудачной попытки мятежа.

«Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотризм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутренниюю смуту обречены на провал», – заявио он.

По словам Путина, российское общество, исполнительная власть всех уровней, общественные и религиозные организации и ведущие политические партии показали высочайший уровень консолидации, твердую и однозначную поддержку конституционного порядка. Практически всех россиян сплотила ответственность за судьбу Отечества.