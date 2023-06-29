Путин: Любая монополия и доминирование не вечны

Российские компании составили достойную конкуренцию западным фирмам, доказали, что могут работать лучше них. Монополия зарубежных брендов оказалась не вечна — это показала ситуация на российском рынке после введения санкций. Об этом заявил Президент России Владимир Путин.

«Как известно, любая монополия, любое доминирование не вечны. Наши компании, команды готовы к конкуренции. И многие уже доказали это. Когда говорил о монополии, имел в виду, конечно, ваших западных конкурентов. Потому что, по сути, они монополию эту здесь, на нашем рынке отечественном для себя обеспечили», — заметил он, выступая перед гостями ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени».

Однако отечественным компаниям, чтобы добиться конкурентоспособности, необходимо помочь «раскрутиться».

«Чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемыми не только в России, но и в мире в целом», — объяснил он.