Путин: «Лукойл» может заняться разработкой месторождения в Каспийском море

Российская компания «Лукойл» может принять участие в освоении нефтегазоконденсатного месторождения «Достлук» в Каспийском море в качестве оператора. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«„Лукойл“ ведет переговоры об условиях участия в качестве оператора проекта освоения нефтегазоконденсатного месторождения „Достлук“ в Каспийском море», — сказал глава государства по итогам переговоров с туркменистанским лидером Сердаром Бердымухамедовым.

Путин отметил, что другая российская компания, «Татнефть», также давно и успешно работает в Туркменистане, занимаясь обслуживанием и ремонтом нефтяных скважин. По его словам, интерес к реализации проектов в дружественной республике проявляют и другие крупные российские энергетические и индустриальные компании (в частности, «Интер РАО» и «Силовые машины»).

«Речь идет о модернизации и строительстве новых электростанций, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии, проведении высоковольтных линий электропередачи, транзите и экспорте электроэнергии», — подчеркнул российский Президент.

Путин также напомнил, что обе страны выразили готовность к реализации новых масштабных инициатив в строительной области. Так, в Туркменистане сейчас с успехом работает российская компания «Возрождение», которая за последние десять лет построила объекты дорожно-транспортной инфраструктуры на общую сумму более 1,5 млрд долларов.

«Условились с Президентом Туркменистана и далее способствовать всестороннему развитию двусторонних гуманитарных контактов между нашими гражданами, поощрять научные, образовательные, культурные и спортивные обмены», — заключил Владимир Путин.