Путин, Лукашенко и Пашинян: Проникновение бандформирований в Казахстан недопустимо

Народ Казахстана должен самостоятельно решить свои внутренние проблемы, поэтому крайне важно не допустить в страну бандформирования, подчеркнули во время телефонных переговоров Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко, а также Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне», — заявили в пресс-службе главы Белоруссии.

Участники переговоров подчеркнули важность того, «чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы».

Как сообщает пресс-служба Кремля, помимо этого Владимир Путин общался по телефону с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также неоднократно связывался с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. «Обсуждалась обстановка в республике, совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка и безопасности граждан Казахстана», — говорится в сообщении.

С начала миротворческой операции в Казахстане глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в постоянном режиме сообщает главе государства о ходе переброски российских военнослужащих и выполнении поставленных задач.