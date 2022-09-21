Путин: ЛНР полностью очищена от неонацистов, бои в ДНР продолжаются

Луганская Народная Республика практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой народной республике продолжаются. О проходящей спеоперации на Украине в обращении к гражданам рассказал Президент России Владимир Путин.

«Здесь [в ДНР] за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями. Поэтому наши части, а также воинские подразделения Донбасса действуют планомерно и грамотно, используют технику и берегут личный состав, шаг за шагом освобождая Донецкую землю», — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что решение о военной упреждающей операции было необходимым и единственно возможным. Ее главные цели — освобождение всей территории Донбасса — были и остаются неизменными.

Президент РФ отметил, что украинские неонацисты организовали геноцид, блокаду, террор против наших людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине после госпереворота.

«А после того как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблем Донбасса и более того заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было дважды, крупномасштабные наступления на Донбасс неизбежны. А затем также неизбежно последовала бы атака на российский Крым и Россию», — отметил Путин.