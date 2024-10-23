Путин: Лидерство БРИКС в мировой экономике будет укрепляться

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Тенденция к сохранению лидирующих позиций БРИКС в мировой экономике будет укрепляться, сообщил Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания саммита БРИКС.

Это произойдет, прежде всего, в силу таких объективных факторов, как рост населения, накопление капитала, урбанизация и увеличение производительности труда, сопровождаемое технологическими инновациями.

«И чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, важно пользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста. Нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технология, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложений», - заключил Путин.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.