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Путин: Лидерство БРИКС в мировой экономике будет укрепляться
Тенденция к сохранению лидирующих позиций БРИКС в мировой экономике будет укрепляться, сообщил Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания саммита БРИКС.
Это произойдет, прежде всего, в силу таких объективных факторов, как рост населения, накопление капитала, урбанизация и увеличение производительности труда, сопровождаемое технологическими инновациями.
«И чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, важно пользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста. Нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технология, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложений», - заключил Путин.
Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.
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