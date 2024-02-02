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Путин лично вручил тульскому предприятию первый орден «За доблестный труд»
Президент России Владимир Путин вручил новый орден «За доблестный труд». Первым обладателем награды стал коллектив тульского научно-производственного объединения «Сплав», сообщается в телеграм-канале Кремля.
Награду из рук Президента на форуме «Все для Победы» получил генеральный директор НПО Ринат Идрисов.
«Это ведущее российское предприятие в сфере разработки и производства реактивных систем залпового огня, наследников легендарной «Катюши». В наши дни эти системы являются одним из основных ударных средств наших частей, участвующих в спецоперации, — подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства отметил, что предприятию удалось в несколько раз нарастить объем выпуска продукции. В связи с этим его коллектив отмечен «за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ».
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