Путин лично вручил тульскому предприятию первый орден «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин вручил новый орден «За доблестный труд». Первым обладателем награды стал коллектив тульского научно-производственного объединения «Сплав», сообщается в телеграм-канале Кремля.

Награду из рук Президента на форуме «Все для Победы» получил генеральный директор НПО Ринат Идрисов.

«Это ведущее российское предприятие в сфере разработки и производства реактивных систем залпового огня, наследников легендарной «Катюши». В наши дни эти системы являются одним из основных ударных средств наших частей, участвующих в спецоперации, — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что предприятию удалось в несколько раз нарастить объем выпуска продукции. В связи с этим его коллектив отмечен «за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ».