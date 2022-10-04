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Спорт
4 октября 2022  16:05

Путин: Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут в атмосфере дружбы и уважения

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Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международных комплексных спортивных соревнований «Летние игры паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“». Глава государства выразил уверенность в том, что состязания пройдут в атмосфере дружбы, взаимопонимания и уважения, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Считаю проведение этих уникальных по своему масштабу и вдохновляющей силе игр значимой и востребованной инициативой, призванной внести большой, созидательный вклад в развитие паралимпийского спорта, продвижение его незыблемых идеалов и ценностей», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что чемпионат объединит на площадках Сочи лучших атлетов из России и ряда зарубежных государств и предоставят им отличную возможность продемонстрировать свой талант, мастерство, силу духа и бойцовский характер.

#Владимир Путин #спорт #паралимпийцы
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