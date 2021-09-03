Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают на своих местах

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему жаль отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и руководителя МИД Сергея Лаврова в Госдуму РФ, которые хорошо справляются со своими обязанностями, однако решение остается за самими министрами, сообщает РИА Новости.

«Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия» реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей», – отметил глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос журналиста, модератора ВЭФ Сергея Брилева о том, жалко ли ему отпускать министров в Госдуму РФ, Путин подчеркнул, что в конечном итоге они должны сами принять это ответственное решение.

Лавров и Шойгу заявлены в первой пятерке кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы в Государственную думу России, которые назначены на 19 сентября.

Сергей Шойгу возглавил рейтинг качества работы российских министров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, Шойгу возглавил топ-3 министров РФ с наивысшим качеством работы, а на второй строчке расположился Лавров.