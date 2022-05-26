Путин: Лакшери-товары останутся в России

Президент РФ Владимир Путин уверен, что товары класса люкс останутся в России. Они будут чуть дороже, чем раньше, считает глава государства.

«Те, кто захотят завезти какие-то товары люксус-класса, "лакшери", они смогут это сделать. Ну будет чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на на "шестисотых" "Мерседесах". И будут ездить, уверяю вас, привезут, откуда угодно, из какой угодно страны», - заявил Президент на первом Евразийском экономическом форуме.

Для властей России важен не этот аспект, подчеркнул Путин. Для государства гораздо большую роль играют инженерные и научные центры, которые являются базой для развития.