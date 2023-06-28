Путин: Курбан-байрам — праздник с глубоким нравственным и духовным смыслом

фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил всех мусульман страны с Курбан-байрамом. Этот праздник, отметил он, имеет глубокий и нравственный смысл, служа утверждению идеалов добра, милосердия и справедливости.

«Мусульманская община России играет большую созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Отдельно Президент отметил бойцов-мусульман, которые плечом к плечу со своими товарищами защищают Родину в зоне спецоперации.