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Культура 21 февраля 2023 13:38

Путин: Культура станет приоритетом в возрождении мирной жизни в Донбассе и Новороссии

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В Донбассе предстоит восстановить сотни культурных учреждений, в том числе музеи. Именно благодаря им люди могут почувствовать связь между прошлым и будущим. О своем видении функций учреждений культуры на присоединенных после плебисцитов территориях в послании Федеральному Собранию сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни на Донбассе и в Новороссии. Здесь потребуется восстановить, отремонтировать и оснастить сотни учреждений, в том числе музейные фонды и здания. То, что дает людям ощутить взаимосвязь прошлого и настоящего и связать это с будущим», — заявил глава государства.

Путин также поручил поддерживать все формы современного искусства и выразил убежденность, что культура призвана служить добру, красоте и гармонии и пробуждать лучшие человеческие качества, а не разрушать общество.

#Владимир Путин #культура
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